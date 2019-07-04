تراند اليوم : رغم ظهوره الأخير معه.. جدل حول أسباب غياب "عمرو دياب" عن عزاء "أبوعوف"

ارتبط الممثل والموسيقي المصري الراحل، عزت أبوعوف بعلاقات صداقة مع المطربين الشبان الذين لمعوا في سماء الأغنية في مصر على مدار أكثر من 30 عامًا.

وأبرز هؤلاء المطربان عمرو دياب، ومحمد فؤاد، وهو ما ترجم في ظهوره مع الأول في إعلان أذيع على شاشات التليفزيون خلال شهر رمضان الماضي، ومشاركة الثاني في فيلم "إسماعيلية رايح جاي" الذي يترجم دوره في واقع كمكتشف له في بداياته.

وكان لافتًا غياب دياب عن عزاء أبوعوف، ما أثار تساؤلات حول أسباب ذلك، من غير أن يكشف السبب وراء غيابه عن العزاء، مكتفيًا بنعي الراحل وتقديم العزاء لأسرته عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام".

وأرف دياب صورة لأبوعوف، بنعي قال فيه: "‫إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله خالص عزائي لوفاة العزيز الغالي عزت أبو عوف، تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته".

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في المقابل، وقف فؤاد في استقبال المعزين في سرادق عزاء الفنان الراحل بمسجد الشرطة في الشيخ زويد.

وكان فؤاد دخل في نوبة بكاء خلال مداخلة تليفزيونية بعد أن أشاد بالفنان الراحل ودعمه له خلال مشواره الفني.

وقال: "عزت أبو عوف بالنسبة لى مش مجرد موسيقى أو فنان، ده أخ ونعم الأخ يعنى بصراحة أنا بعتبره في تعداد أخواتى، وعزت أبو عوف يعتبر حبيب عائلة محمد فؤاد وحبيب كل الناس".