ريما بنت بندر تبدأ مهام عملها سفيرة للسعودية في واشنطن

باشرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، مهام عملها سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي، في تويتر:، قالت الأميرة ريما بنت بندر: «بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.. أسأل الله لي ولزملائي التوفيق في مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب».
وصرح المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة بواشنطن فهد ناظر قائلًا: «باشرت سمو الأميرة ريما بنت بندر مهمتها على الفور لتعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية».
وأفاد ناظر، أن الأميرة ريما بنت بندر قدمت الأربعاء نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأمريكية.
وصدر أمر ملكي، السبت 23 فبراير 2019، بتعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.
وتعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة الحادية عشرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1945 ، وأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.
وحصلت الأميرة ريما بنت بندر على بكالوريوس الآداب من كلية مونت فيرون بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999.
وعملت الأميرة ريما في السابق مستشارة في مكتب ولي العهد، كما عملت كوكيلة للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة.
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