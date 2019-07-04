السعودية تصدر بيانا رسميا بشأن اختفاء طيار (صور)

والتقى السفير السعودي لدى الفلبين الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري بمدير عام هيئة الطيران المدني جيم سيدونوجو، وعدد من السؤولين لبحث آخر التطورات في قضين اختفاء المواطن السعودي".

وجاء في بيان السفارة السعودية في الفلبين: "جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات في قضية المواطن المفقود عبد الله الشريف وتبادل المعلومات والاطلاع التي تجريها الجهات المختصة في الفلبين من أجل العثور على المواطن".

يشار إلى أن عبد الله الشريف يدرس مع شقيقه في الفلبين، الطيران على نفقتهما الخاصة، وذهبا للتدريب، وخرج عبد الله مع مدربه للتدريب ليختفيا في 17 مايو/أيار ولم يعثر لهما على أي أثر حتى الآن.