النائب العام يوجه بالتحقيق في وفاة طالبة جامعة حائل

أصدر النائب العام، الشيخ سعود المعجب، توجيهه بإجراء التحقيق في ملابسات وفاة "طالبة جامعة حائل"، والوقوف على ملابسات وتداعيات تلك الواقعة، والتحقيق مع جميع من تقتضي إجراءات القضية التحقيق معهم، وإجراء الكشف على الجثمان من قبل الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة على سبيل اليقين، وإحاطة إجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبه، واستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية.



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