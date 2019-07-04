السعودية اليوم / إطلاق مبادرة طريق مكة في باكستان وسط إجراءات تنظيمية مرنة / إضافة أولى واخيرة

إسلام أباد 1 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسانطلقت اليوم أولى الرحلات الجوية الناقلة لحجاج باكستان المستفيدين من مبادرة طريق مكة لعام 1440هـ من مطار إسلام أباد الدولي بجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية الدكتور نور الحق قادري، ومعالي وزير الطيران بباكستان سمرور غلام خان، ورئيس وفد المملكة الخاص بمبادرة طريق مكة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف ، وعدد من المسؤولين في وزارة الشؤون الدينية الباكستانية، وأعضاء اللجنة الإشرافية من الجهات ذات العلاقة بإدارة وتشغيل المبادرة.وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة على أرض المطار، استهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى خلاله معالي وزير الطيران الباكستاني سمرور خان كلمة نوه فيها بعمق العلاقة الوطيدة التاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية وباكستان، مثمناً جهود المملكة في إطلاق هذا المبادرة التي تطبق لأول مرة في باكستان هذا العام وتمخض عنها مغادرة أول رحلتين للحجاج الباكستانيين من مطار إسلام أباد الدولي حيث جرى إنهاء إجراءاتهم ومغادرتهم إلى المملكة بكل يسر وسهولة .ومن جهته أشاد معالي وزير الشؤون الدينية الباكستاني في كلمة مماثلة بما يحظى به الحجاج الباكستانيين من اهتمام بالغ طيلة العام سواءً في الحج أو العمرة، معرباً عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين من خدمات جليلة ومن ذلك خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من المسلمين الذين يتلهفون على زيارتهما من كل مختلف أنحاء العالم .وقال معاليه : إن العالم يشهد للمملكة العربية السعودية مواقفها النبيلة في خدمة الإسلام، وهي مهبط الوحي، ووصلت أياديها البيضاء إلى المسلمين كافة، وكل عام يشهد المسلمون تطورًا في مشروعات التوسعة للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وفي مستوى الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين على حد سواء، وهذا يدل على اهتمام قيادة المملكة بكل ما يخدم المسلمين ويسهل عليهم أداء نسكهم .// يتبع //13:53ت م0086

عام / إطلاق مبادرة طريق مكة في باكستان وسط إجراءات تنظيمية مرنة / إضافة أولى واخيرة

ودعا معالي وزير الشؤون الدينية الباكستاني الله تعالى أن يكلل جميع مساعي العاملين على مبادرة طريق مكة بالنجاح والتوفيق ، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين خبر الجزاء على ما يقومان به من أعمال جليلة للمسلمين في مختلف أصقاع المعمورة ، وأن يديم على بلاد الحرمين الشريفين نعمة الأمن والأمان والاستقرار .

من جانبه بارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان تدشين مبادرة طريق مكة للشعب الباكستاني التي تأتي في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله- وانطلاقاً من مكانة المملكة ودورها الريادي في العالم الإسلامي مشيراً إلى أن هذه المبادرة هي إحدى أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي اطلقته المملكة كأحد برامج رؤية المملكة 2030 وذلك للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم .

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى اختصار الوقت والجهد المبذول بتيسير عناء السفر على حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ، حيث انطلقت اليوم أولى رحلات الحج المباركة عبر مبادرة طريق مكة ، متمنياً لهذا الإنجاز كل التوفيق ، وحجاً مبروراً وسعياً مشكوراً .

وقدم من جهته مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى شرحًا للحضور عن فكرة مبادرة طريق مكة التي تأتي ضمن ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – رعاهما الله – من رعاية بضيوف الرحمن والتوجيه بتقديم أفضل الخدمات لهم انطلاقًا من تشرّف المملكة بخدمة الحرمين الشريفين مهوى أفئدة المسلمين في العالم، مفيدًا أن المبادرة تحظى بإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الذي يحرص على تنفيذها على أكمل وجه.

واطلع الجميع على عملية سير مبادرة طريق مكة في مطار إسلام أباد الدولي، وتنظيم خدمة الحجاج الباكستانيين لتسهيل تنفيذ إجراءات سفرهم إلى المملكة بإشراف من الجانبين السعودي والباكستاني .

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