السعودية اليوم / تعليم الباحة يعد برنامجاً ترحيبياً حافلاً بالمعلمين والمعلمات المعينين حديثاً



الباحة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

هنأ المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، المعلمين والمعلمات بمناسبة تعيينهم وانضمامهم لسلك التعليم, ليكونوا أحد الروافد الأساسية في بناء الوطن، متمنياً أن تحقق حركة تعيينهم أهدافها في إرساء الاستقرار النفسي وتسهم في تحقيق الرضا الوظيفي للجميع.

وحث الجميع خلال الاجتماع الذي عقد أمس، بأعضاء لجنة الدعم والمساندة للمرشحين والمرشحات الجدد للوظائف التعليمية، بقاعة الاجتماعات الرئيسة بحضور أعضاء اللجنة المكلفة، على أداء رسالتهم التربوية والتعليمية على أكمل وجه، والإخلاص والانضباط في العمل، وأن يكونوا القدوة الصالحة لأبنائهم الطلاب وبناتهم الطالبات.

من جهة أخرى أعدت الإدارة العامة للتعليم بالباحة، برنامجاً ترحيبياً حافلاً للمعلمين والمعلمات الجدد بدأ بتشكيل اللجان المنظمة التي يرأسها المدير العام للتعليم وعدد من مسؤولي التعليم بالمنطقة، حيث تضطلع اللجنة بمهام عدة يأتي في مقدمتها استقبال المعلمين والمعلمات وتحديد مقرات إجراء المقابلات وتوفير النزل السكنية الملائمة متى ما رغبوا ذلك وتوفير وسائل النقل المناسبة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات التعيين.

كما يتضمن البرنامج في سياقه عدداً من الجلسات التدريبية والمحاضرات وحلقات النقاش بمشاركة عدد من القيادات والمشرفين التربويين للبنين والبنات، بهدف تعريف المعلمين والمعلمات الجدد بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات على ضوء اللوائح المنظمة للعمل التربوي والإداري للمعلمين والمعلمات، إلى جانب اطلاعهم على جملة من المعارف والخبرات والمهارات التي تدعم نجاح المعلم في أداء رسالته التربوية، فيما يتضمن البرنامج عدة محاور ومن أبرزها لقاء مع مدير العام للتعليم، وحقوق وواجبات المعلم، وأخلاقيات مهنة التدريس، وفرص التطوير المهني والوظيفي، ونماذج ملهمة من الميدان.

// انتهى //

13:44ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.