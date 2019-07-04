السعودية اليوم / مهرجان العسل بالباحة يطلق فعالياته بعرض 30 طناً من العسل



الباحة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

استعرض رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العسل الدولي في نسخته الـ 14 الدكتور احمد بن عبدالله الخازم، أبرز فعاليات مهرجان العسل والجهات المشاركة، ومهام جمعية النحالين التعاونية منذ نشأتها إلى الوقت الحالي.

وأوضح الدكتور الخازم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، بمقر المهرجان بمنتزه رغدان، أن المهرجان الذي سيحظى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، يأتي ضمن دور الجمعية الذي تقوم به تجاه المنطقة والمجتمع ومنها قيامها بتنظيم مهرجاناً دولياً سنوياً للعسل في منطقة الباحة، وذلك لربط اسم العسل باسم المنطقة في أذهان جميع المواطنين، أسوة بجميع المهرجانات في مناطق المملكة.

ونوه بالقفزات النوعية التي حققها المهرجان التي جاءت بفضل الله ثم بدعم سمو أمير منطقة الباحة، مشيراً إلى أن نخبة من العارضين النحالين السعوديين سيشاركون في المهرجان الذي يسمر لمدة 30 يوماً، يعرضون خلاله أكثر من ٣٠ طناً تتضمن 15 نوعاً من أنواع العسل المختلفة بزيادة ١٠ أطنان عن مهرجان العام الماضي.

وأكد الدكتور الخازم حرص اللجنة المنظمة على تطوير المهرجان لهذا العام، حيث تم اعتماد كتابة أنواع الأعسال على العبوات، مفيداً أنه يطبق على العسل المعروض معايير المحافظة على الجودة المعتادة، حيث سيتم فحص العسل دون استثناء في المختبر من خلال لجنة من الخبراء المتخصصين.

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة أن فعاليات المهرجان ستتضمن عقد ورش عمل ينفذها خبراء دوليين لأول مرة يشاركون في المملكة، وذلك من عدة دول كأمريكا واستراليا وهولندا وبلغاريا وتونس ولبنان والمغرب والسودان واليمن وخبراء متخصصين من داخل المملكة، التي سيُناقَش فيها أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تربية النحل ومنتجاته، مبيناً أن اللجنة المنظمة أعدت مسابقة جائزة المجدوعي لدعم صناعة العسل فضلاً عن الفعاليات الترفيهية التي سيشهدها المهرجان.

ودعا الدكتور الخازم وسائل الإعلام والإعلاميين والإعلاميات بالمنطقة إلى دعم المهرجان بالتغطيات الإعلامية في جميع مختلف وسائل الإعلام، داعياً الله أن يكلل مساعي القائمين على المهرجان والمشاركين فيه بالنجاح والوصول إلى الأهداف المنشودة.

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13:42ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.