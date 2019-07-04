السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يستقبل أبناء وذوي الشهيد الحربي



بريدة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليه 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, أبناء وذوي الرقيب عبدالإله بن الحلو بن عيسى الحربي ، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وأكد سموه خلال اللقاء, أن تضحيات شهداء الواجب ستظل على الدوام محل فخرٍ واعتزاز هذا الوطن قيادةً وشعبًا، مثمناً ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، من اهتمام ورعاية بأبناء الشهداء ، تقديراً ووفاءً لكل من ضحى بنفسه خدمةً لواجب الدين والوطن ، منوهاً سموه بالبطولات التي يسطرها جنود الوطن المخلصون في جميع القطاعات الأمنية والعسكرية لحفظ الأمن والدفاع عن أرض هذا الوطن الغالي بلاد الحرمين وقبلة المسلمين, سائلاً الله تعالى أن يديم أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة, وأن يمن على جنودنا المرابطين بعونه ونصره, وأن يتقبل الشهداء برحمته.

فيما عبر أبناء وذوو الشهيد عبدالإله الحربي شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم, وسمو نائبه, على مواساتهم في وفاة فقيدهم .

// انتهى //

13:42ت م

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