السعودية اليوم / مليونا ريال من منسوبي "السعودية للكهرباء" للجمعيات الخيرية في 5 أشهر



الرياض 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

قدم منسوبو الشركة

ويأتي برنامج تبرع الموظفين للجمعيات الخيرية ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية العديدة التي تنفذها "السعودية للكهرباء"، إذ يتيح هذا البرنامج لهم فرصة المشاركة الاجتماعية باستقطاع جزء من رواتبهم لدعم الجمعيات الخيرية والمجتمعية، ومساعدتها على أداء دورها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها.

ويمكن للموظف الراغب بالتبرع الاطلاع على أنشطة تلك الجمعيات وبرامجها وأهدافها على الموقع الداخلي للشركة، ومن ثم يمكنه اختيار استقطاع جزء من راتبه آلياً عبر نظام الرواتب الإلكتروني.

وتشمل الجهات المستفيدة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والتوعية الصحية، ورعاية الأيتام، وحفظ النعمة، والتنمية النسائية، ومكاتب الدعوة والإرشاد، وغيرها من الجمعيات العاملة في مثل هذه المجالات المجتمعية المهمة.

وجاءت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة " خيركم" في مقدمة الجمعيات التي استفادت من هذه التبرعات، وتلتها جمعية زمزم الصحية والتطوعية بجدة في المركز الثاني، بينما حلت جمعية رعاية الأيتام بعسير في المركز الثالث.

// انتهى //

13:40ت م

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الرياض 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسقدم منسوبو الشركة السعودية للكهرباء تبرعات تجاوزت مليوني ريال للجمعيات الخيرية بالمملكة، منذ بداية العام الحالي حتى شهر مايو المنصرم.ويأتي برنامج تبرع الموظفين للجمعيات الخيرية ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية العديدة التي تنفذها "السعودية للكهرباء"، إذ يتيح هذا البرنامج لهم فرصة المشاركة الاجتماعية باستقطاع جزء من رواتبهم لدعم الجمعيات الخيرية والمجتمعية، ومساعدتها على أداء دورها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها.ويمكن للموظف الراغب بالتبرع الاطلاع على أنشطة تلك الجمعيات وبرامجها وأهدافها على الموقع الداخلي للشركة، ومن ثم يمكنه اختيار استقطاع جزء من راتبه آلياً عبر نظام الرواتب الإلكتروني.وتشمل الجهات المستفيدة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والتوعية الصحية، ورعاية الأيتام، وحفظ النعمة، والتنمية النسائية، ومكاتب الدعوة والإرشاد، وغيرها من الجمعيات العاملة في مثل هذه المجالات المجتمعية المهمة.وجاءت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة " خيركم" في مقدمة الجمعيات التي استفادت من هذه التبرعات، وتلتها جمعية زمزم الصحية والتطوعية بجدة في المركز الثاني، بينما حلت جمعية رعاية الأيتام بعسير في المركز الثالث.// انتهى //13:40ت م0081

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.