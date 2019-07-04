، "صحة تبوك" للحجاج: زوروا هذه المستشفيات والمراكز قبل التوجه للمشاعر ،

- 1/2
- 2/2
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلةً في إدارة الصحة العامة عن البدء بحملة التطعيم بلقاحي الحمى الشوكية الرباعية والإنفلونزا الموسمية لجميع الراغبين في أداء مناسك الحج والمشاركين من الكوادر الصحية والإدارية لحج هذا العام 1440هـ والتي بدأت هذا الأسبوع.
وأشارت إلى أن التطعيمات ستكون متوفرة في منشآت صحية مختارة لتقديم خدمة تطعيم الحج موزعة على داخل مدينة تبوك ومحافظاتها.
ودعت "صحة تبوك" ضرورة تلقي التطعيمات المحددة قبل وقت كافٍ من التوجه للمشاعر المقدسة حتى تتحقق الفائدة المرجوة من اللقاح بشكل كامل، علماً بأن تلقي جرعة التطعيم تُعتبر شرطاً للحصول على تصريح الحج.
وحددت صحة المنطقة مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك والمراكز التابعة لها: مركز صحى السليمانية، والورود، والنهضة، والراجحي، وبئر بن هرماس، وشقري، كذلك مستشفى الملك خالد، والمراكز التابعة لها: مركز صحي الفيصلية الشمالي، والخالدية، والرويعيات، والمعظم، والبديعة، والظلفة، ورحيب، وفجر.
وفي المحافظات حددت "صحة تبوك" قطاع صحي محافظة أملج، مركز صحي أبوشجرة، والمحلة القليبة، والضويحي، والنصبة، والشبحة، والشعبان، كما يستقبل قطاع صحى محافظة الوجه التطعيم في مستشفى الوجه ومراكز التابعة لها: مركز صحي الخالدية، والفريعة، والنهضة، وبداء، والمنجور، وأبوراكه، ويستقبل قطاع الصحي بمحافظة بضباء الراغبين بالحج لهذا العام 1440هـ والعاملين المكلفين بمستشفى ضباء العام والمراكز التابعة لها: مركز صحى الصمدة، والمطار، والمقيطع، وأشواق، والديسة.
ويستقبل القطاع الصحي بمحافظة حقل الحجاج للتطعيم بمستشفى حقل العام ومراكز التابعة لها: مركز صحي الظهرة، والزيتة، وعلقان، كما يستقبل قطاع الصحي بمحافظة تيماء بمستشفى تيماء العام والمراكز التابعة لها: مركز صحي المروج، والقليبة، والعسافية، والجهراء، والجديد؛ فيما يستقبل قطاع الصحي بالبدع بمستشفى البدع ومركز صحى شرما.
"صحة تبوك" للحجاج: زوروا هذه المستشفيات والمراكز قبل التوجه للمشاعربدر الجبل الخليج 365 2019-07-04
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلةً في إدارة الصحة العامة عن البدء بحملة التطعيم بلقاحي الحمى الشوكية الرباعية والإنفلونزا الموسمية لجميع الراغبين في أداء مناسك الحج والمشاركين من الكوادر الصحية والإدارية لحج هذا العام 1440هـ والتي بدأت هذا الأسبوع.
وأشارت إلى أن التطعيمات ستكون متوفرة في منشآت صحية مختارة لتقديم خدمة تطعيم الحج موزعة على داخل مدينة تبوك ومحافظاتها.
ودعت "صحة تبوك" ضرورة تلقي التطعيمات المحددة قبل وقت كافٍ من التوجه للمشاعر المقدسة حتى تتحقق الفائدة المرجوة من اللقاح بشكل كامل، علماً بأن تلقي جرعة التطعيم تُعتبر شرطاً للحصول على تصريح الحج.
وحددت صحة المنطقة مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك والمراكز التابعة لها: مركز صحى السليمانية، والورود، والنهضة، والراجحي، وبئر بن هرماس، وشقري، كذلك مستشفى الملك خالد، والمراكز التابعة لها: مركز صحي الفيصلية الشمالي، والخالدية، والرويعيات، والمعظم، والبديعة، والظلفة، ورحيب، وفجر.
وفي المحافظات حددت "صحة تبوك" قطاع صحي محافظة أملج، مركز صحي أبوشجرة، والمحلة القليبة، والضويحي، والنصبة، والشبحة، والشعبان، كما يستقبل قطاع صحى محافظة الوجه التطعيم في مستشفى الوجه ومراكز التابعة لها: مركز صحي الخالدية، والفريعة، والنهضة، وبداء، والمنجور، وأبوراكه، ويستقبل قطاع الصحي بمحافظة بضباء الراغبين بالحج لهذا العام 1440هـ والعاملين المكلفين بمستشفى ضباء العام والمراكز التابعة لها: مركز صحى الصمدة، والمطار، والمقيطع، وأشواق، والديسة.
ويستقبل القطاع الصحي بمحافظة حقل الحجاج للتطعيم بمستشفى حقل العام ومراكز التابعة لها: مركز صحي الظهرة، والزيتة، وعلقان، كما يستقبل قطاع الصحي بمحافظة تيماء بمستشفى تيماء العام والمراكز التابعة لها: مركز صحي المروج، والقليبة، والعسافية، والجهراء، والجديد؛ فيما يستقبل قطاع الصحي بالبدع بمستشفى البدع ومركز صحى شرما.
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
11:56 AM
دعت إلى ضرورة تلقي التطعيمات المحددة قبل وقت كافٍ حتى تتحقق الفائدة
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلةً في إدارة الصحة العامة عن البدء بحملة التطعيم بلقاحي الحمى الشوكية الرباعية والإنفلونزا الموسمية لجميع الراغبين في أداء مناسك الحج والمشاركين من الكوادر الصحية والإدارية لحج هذا العام 1440هـ والتي بدأت هذا الأسبوع.
وأشارت إلى أن التطعيمات ستكون متوفرة في منشآت صحية مختارة لتقديم خدمة تطعيم الحج موزعة على داخل مدينة تبوك ومحافظاتها.
ودعت "صحة تبوك" ضرورة تلقي التطعيمات المحددة قبل وقت كافٍ من التوجه للمشاعر المقدسة حتى تتحقق الفائدة المرجوة من اللقاح بشكل كامل، علماً بأن تلقي جرعة التطعيم تُعتبر شرطاً للحصول على تصريح الحج.
وحددت صحة المنطقة مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك والمراكز التابعة لها: مركز صحى السليمانية، والورود، والنهضة، والراجحي، وبئر بن هرماس، وشقري، كذلك مستشفى الملك خالد، والمراكز التابعة لها: مركز صحي الفيصلية الشمالي، والخالدية، والرويعيات، والمعظم، والبديعة، والظلفة، ورحيب، وفجر.
وفي المحافظات حددت "صحة تبوك" قطاع صحي محافظة أملج، مركز صحي أبوشجرة، والمحلة القليبة، والضويحي، والنصبة، والشبحة، والشعبان، كما يستقبل قطاع صحى محافظة الوجه التطعيم في مستشفى الوجه ومراكز التابعة لها: مركز صحي الخالدية، والفريعة، والنهضة، وبداء، والمنجور، وأبوراكه، ويستقبل قطاع الصحي بمحافظة بضباء الراغبين بالحج لهذا العام 1440هـ والعاملين المكلفين بمستشفى ضباء العام والمراكز التابعة لها: مركز صحى الصمدة، والمطار، والمقيطع، وأشواق، والديسة.
ويستقبل القطاع الصحي بمحافظة حقل الحجاج للتطعيم بمستشفى حقل العام ومراكز التابعة لها: مركز صحي الظهرة، والزيتة، وعلقان، كما يستقبل قطاع الصحي بمحافظة تيماء بمستشفى تيماء العام والمراكز التابعة لها: مركز صحي المروج، والقليبة، والعسافية، والجهراء، والجديد؛ فيما يستقبل قطاع الصحي بالبدع بمستشفى البدع ومركز صحى شرما.
، "صحة تبوك" للحجاج: زوروا هذه المستشفيات والمراكز قبل التوجه للمشاعر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "صحة تبوك" للحجاج: زوروا هذه المستشفيات والمراكز قبل التوجه للمشاعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.