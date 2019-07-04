، الجيش الوطني اليمني يدمر مخزن أسلحة للحوثيين في الحديدة ،

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دمرت قوات الجيش الوطني اليمني مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال شرق مطار الحديدة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
ووفق "سكاي نيوز"، فإن القتلى والجرحى من عناصر المليشيا سقطوا داخل نفق ملغوم في نفس المنطقة.
وفي محافظة البيضاء (وسط اليمن)، لقي ثلاثة من عناصر الحوثي مصرعهم، وأصيب آخرون، في كمين نفذته قوات الجيش الوطني بمحور "ناطع".
ونصبت قوة من اللواء 173 مشاة، كميناً محكماً لعناصر المليشيا في "شعب أحواص" جنوب جبل "صوران" الاستراتيجي، في جبهة ناطع، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأشارت إلى أن العملية أعقبها قصف مدفعي على مواقع المليشيا الانقلابية في "وادي فضحة" بمديرية الملاجم.
الجيش الوطني اليمني يدمر مخزن أسلحة للحوثيين في الحديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-04
دمرت قوات الجيش الوطني اليمني مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال شرق مطار الحديدة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
ووفق "سكاي نيوز"، فإن القتلى والجرحى من عناصر المليشيا سقطوا داخل نفق ملغوم في نفس المنطقة.
وفي محافظة البيضاء (وسط اليمن)، لقي ثلاثة من عناصر الحوثي مصرعهم، وأصيب آخرون، في كمين نفذته قوات الجيش الوطني بمحور "ناطع".
ونصبت قوة من اللواء 173 مشاة، كميناً محكماً لعناصر المليشيا في "شعب أحواص" جنوب جبل "صوران" الاستراتيجي، في جبهة ناطع، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأشارت إلى أن العملية أعقبها قصف مدفعي على مواقع المليشيا الانقلابية في "وادي فضحة" بمديرية الملاجم.
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
12:23 PM
أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا الإرهابية
دمرت قوات الجيش الوطني اليمني مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال شرق مطار الحديدة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
ووفق "سكاي نيوز"، فإن القتلى والجرحى من عناصر المليشيا سقطوا داخل نفق ملغوم في نفس المنطقة.
وفي محافظة البيضاء (وسط اليمن)، لقي ثلاثة من عناصر الحوثي مصرعهم، وأصيب آخرون، في كمين نفذته قوات الجيش الوطني بمحور "ناطع".
ونصبت قوة من اللواء 173 مشاة، كميناً محكماً لعناصر المليشيا في "شعب أحواص" جنوب جبل "صوران" الاستراتيجي، في جبهة ناطع، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأشارت إلى أن العملية أعقبها قصف مدفعي على مواقع المليشيا الانقلابية في "وادي فضحة" بمديرية الملاجم.
، الجيش الوطني اليمني يدمر مخزن أسلحة للحوثيين في الحديدة ،
المصدر : الخليج 365
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