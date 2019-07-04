السعودية اليوم / تعليم وادي الدواسر يُطلق مبادرة " نورتونا " لاستقبال المعلمين والمعلمات الجًدد



وادي الدواسر 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

اطلقت إدارة تعليم وادي الدواسر مبادرة ‎" نورتونا " لاستقبال المعلمين والمعلمات الجدد للعام الدراسي 1440 - 1441 هـ البالغ عددهم (295) معلماً ومعلمة، تحت شعار " حياكم والوادي ملفاكم "، ويتضمن البرنامج تقديم العديد من الخدمات اللوجستية كالاستقبال، والخدمات المساندة، وتسهيل الإجراءات، والتواصل الفعّال، والاستشارات والتوجيهات.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري، أنه قد تم تشكيل لجنة إشرافية رئيسية لتكوين فرق عمل في المراكز المحددة لاستقبال المعلمين والمعلمات المرشحين والمرشحات لدخول المقابلة الشخصية على الوظائف التعليمية المعلنة مؤخرًا، وذلك بالتنسيق مع قسم شؤون المعلمين في الإدارة .

وأكد الدكتور العُمري على تنفيذ العديد من الأعمال الهادفة إلى تيسير مهمة المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية، متضمنة توفير السكن والتنقلات ومواقع الفحص الطبي للمعلمين والمعلمات، بالتعاون مع المستشفى العام والعسكري في المحافظة والتهيئة المناسبة لإجراء المقابلات الشخصية، مُشيراً الى أن هذه المبادرة تأتي كمبادرة من إدارة التعليم في سياق تبني المشروع الوزاري وتنفيذاً لتوجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، حيث يوضح خارطة طريق المرشح منذ استقباله وتسكينه حتى إنهاء إجراءات المقابلة الشخصية.

من جهة أخرى أوضح قسم شؤون المعلمين استكمال الاستعدادات في قسمي البنين والبنات لإنهاء إجراءات المعلمين والمعلمات وتوفر النماذج المحققة لذلك، كما أكدت إدارة الإعلام والاتصال أن هذا البرنامج يأتي كأحد المبادرات التي ترمي من خلالها إدارة التعليم إلى تسخير الإمكانات كافة، وعمل الشراكات المجتمعية مع القطاع الحكومي والخاص، من أجل الاستقبال وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء المقابلات، بما يسمح للمرشحين أداء متطلبات المقابلة بالشكل المناسب ، وإبراز الدور الاجتماعي والتكافلي للمجتمع التعليمي.

// انتهى //

12:40ت م

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