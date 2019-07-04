السعودية اليوم / سفير المملكة لدى إندونيسيا يتفقد استعدادات إطلاق مبادرة طريق مكة من مطار سكارنو هاتا



جاكرتا 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

تفقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي اليوم سير الاستعدادات التي تجري حاليًا لإطلاق مبادرة طريق مكة لموسم حاج 1440هـ من مطار سكارنو هاتا الدولي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

والتقى السفير عصام الثقفي خلال جولته بفريق العاملين في المبادرة القادمين من المملكة، علاوة على الالتقاء بالمسؤولين الإندونيسيين للوقوف على التسهيلات المقدمة من الحكومة الإندونيسية لإتمام مهام المبادرة على أكمل وجه بإذن الله لخدمة الحجاج الإندونيسيين من لحظة مغادرتهم بلادهم إلى أن يصلوا بالسلامة إلى المملكة.

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12:29ت م

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