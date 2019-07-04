السعودية اليوم / مجلس وزراء النمسا يحدد 29 من سبتمبر موعدًا لإجراء الانتخابات العامة المبكرة



فيينا 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

قررت حكومة النمسا إجراء الانتخابات العامة المبكرة في 29 من سبتمبر القادم .

وأصدر مجلس الوزراء مرسومًا حدد التاسع من شهر يوليو الجاري موعدًا لبدء إجراءات انتخاب المجلس الوطني الجديد "البرلمان".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء اليوم موافقة اللجنة الرئيسة في المجلس الوطني بالإجماع على مرسوم الحكومة، الذي ينهى الفترة التشريعية الحالية للبرلمان بشكل مبكر يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 يوليو، ويسمح بإجراء الانتخابات بعد مرور الفترة الدستورية المحددة، على أن يتم إجراء الانتخابات يوم الأحد الأخير من شهر سبتمبر.

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12:06ت م

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