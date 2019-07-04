السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم التعليم المستمر يزور مراكز "الحملة الصيفية" لمحو الأمية بتعليم مكة



مكة المكرمة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

زار مدير عام الإدارة العامة للتعليم المستمر بوزارة التعليم الدكتور يحيى آل مفرح اليوم، مراكز الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع البيضاء بمكة المكرمة، التقى خلالها المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المكلف الدكتور فهد الزهراني والمدير التنفيذي للحملة خالد الحارثي واللجنة الإشرافية للحملة ومعلمي الحملة.

وتفقد آل مفرح سير العمل في عدد من مراكز الحملة، التقى خلالها بالدراسين، مطلعاً على البرامج المقدمة للدارسين وسير العملية التعليمية في المراكز.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتعليم المستمر أن الحملة تجسِّد اهتمام وحرص الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على القضاء على الأمية، وإيلاء هذه الشريحة جُل اهتمامها، مثمنًا دور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ونائبه اهتمامهما، وتسخير كل الإمكانات من أجل إنجاح الحملة، وتحقيق أهدافها.

وبين أن الزيارة تأتي للوقوف على سير العمل والالتقاء بالهيئة التعليمية والدارسين المستهدفين بالحملة، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات، فيما بين قادة المراكز وتضافر الجهود من خلال العمل كفريق واحد لإنجاح العملية التعليمية، مطالباً ببذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة المستفيدين من الحملة، معبراً عن عظيم سروره بما شاهده من جهود وإقبال من الدارسين، مثمنًا لمدير عام التعليم المكلف والقائمين على الحملة جهودهم.

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11:43ت م

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