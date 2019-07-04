السعودية اليوم / "زراعة عسير" تناقش خطة مكافحة الجراد وتفتح سد "هرجاب"



أبها 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

ناقش مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس فيصل آل زياد، الخطط والاجراءات التي تمت بشأن مكافحة أسراب الجراد الذي وصل للمناطق الجنوبية.

جاء ذلك خلال زيارة آل زياد أمس، لمكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة يرافقه عدد من المسؤولين بالفرع، حيث التقى بمدير المكتب المهندس سالم القرني، واطلع على ما يقدمه المكتب من خدمات للمواطنين، كما ناقش خطة الفرع في مكافحة الجراد بعد تأثر المناطق الجنوبيه بالمملكة من هجرة أسراب الجراد الصحراوي نحو مناطق التكاثر الصيفي واستقرارها في بعض المواقع بمنطقة عسير، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود للحد من تأثير هذه الأسراب على الإنتاج الزراعي.

كما قام خلال الجولة بزيارة عدد من السدود في بيشة شملت "سد الملك فهد" وسد "تبالة"، موجهاً بتصريف مياه سد "وادي هرجاب" في مركز "صمخ" جنوبي بيشة، لتغذية المزارع والآبار، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

يذكر أن السعة التخزينية لسد "هرجاب" تبلغ 1343414 متراً مكعباً .

// انتهى //

11:37ت م

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