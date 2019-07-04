السعودية اليوم / مدير تعليم نجران يتفقد عدداً من أندية مدارس الحي



نجران 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

تفقد مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي أمس، عدداً من أندية مدارس الحي بالمنطقة شملت نادي الملك سلمان الموسمي، ونادي مدرسة الحي بمركز التدريب الكشفي, مطلعاً على ما تقدمه الأندية من خدمة للفرد والمجتمع من فعاليات رياضية وثقافية واجتماعية وتعليمية.

ودعا الدكتور العتيبي الطلاب وأولياء أمورهم وجميع أفراد المجتمع للاستفادة من خدمات أندية الحي الاجتماعية والتعليمية والتثقيفية والرياضية، حاثاً العاملين بها لبذل المزيد من الجهد المجتمع وتطبيق برنامج "إجازتي4" بمساراته الأربعة.

وكانت أندية مدارس الحي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أطلقت مطلع الأسبوع الماضي عدداً من الأنشطة والفعاليات، ضمن برنامج "إجازتي 4"، تحت عنوان "صيف سعيد ووقت مفيد"، وسط إقبال كبير من الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم نجران جابر مدخلي، أن أندية الحي تقدم الفعاليات من خلال أربعة مسارات، المسار التدريبي والتقني، والتطوعي، والترفيهي، والسياحي، وتستهدف الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع، وتشتمل على العديد من الأنشطة والبرامج الهادفة والمنوعة.

وأشار مدخلي إلى أن تعليم المنطقة يقدم هذه الفعاليات من خلال أندية الحي، بهدف تعزيز وصقل مواهب الطلاب والطالبات، وتنمية تفاعلهم الاجتماعي في بيئة جاذبة، وإشراك أفراد المجتمع من كل فئاته في هذه الفعاليات.

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11:31ت م

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