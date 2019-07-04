السعودية اليوم / نائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسي يزور مركز خادم الحرمين بالأرجنتين



بيونس آيروس 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

زار نائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسي الدكتور محمد هداية نور واحد اليوم، مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ــ رحمه الله ــ الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس آيروس بجمهورية الأرجنتين، حيث كان في استقباله مدير عام المركز على بن عوضه الشمراني، وعدد من منسوبيه.

وفي مستهل الزيارة، قام بجولة على مرافق المركز، ومسجد الملك فهد، والقرية الشعبية بالمركز، والمدرسة

ونوه نائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسي بما يقدمه المركز، بمتابعة وإشراف معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس مجلس أمناء المركز الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، من نشر ثقافة الحوار والتسامح والوسطية والاعتدال، وتحقيق رسالة الإسلام في الدعوة إلى تعاليم الإسلام السمحة.

وسجل في ختام الزيارة كلمة أثنى فيها على الخدمات التي يقدمها المركز لخدمة الإسلام والمسلمين، ونشر الثقافة الإسلامية الأصيلة، مؤكداً أن المملكة بلد الخير والعطاء وأياديها بيضاء في كل ما يخدم العمل الإسلامي والإنساني.

يذكر أن مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين يعد أكبر مركز شيدته المملكة بأمريكا الجنوبية، على مساحة تزيد على 37 ألف متر مربع بوسط العاصمة، ويضم جامع ومدرسة وقاعات للمحاضرات ومسطحات خضراء، ويقدم خدماته لعموم مسلمي أمريكا الجنوبية، إلى جانب زواره من مختلف الجنسيات الأخرى التي تفد للمركز.

// انتهى //

11:26ت م

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بيونس آيروس 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسزار نائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسي الدكتور محمد هداية نور واحد اليوم، مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ــ رحمه الله ــ الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس آيروس بجمهورية الأرجنتين، حيث كان في استقباله مدير عام المركز على بن عوضه الشمراني، وعدد من منسوبيه.وفي مستهل الزيارة، قام بجولة على مرافق المركز، ومسجد الملك فهد، والقرية الشعبية بالمركز، والمدرسة السعودية ، وتعرف على الخدمات التي يقدمها المركز للجالية المسلمة بأمريكا الجنوبية، وزواره من مختلف أطياف الشعب الأرجنتيني.ونوه نائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسي بما يقدمه المركز، بمتابعة وإشراف معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس مجلس أمناء المركز الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، من نشر ثقافة الحوار والتسامح والوسطية والاعتدال، وتحقيق رسالة الإسلام في الدعوة إلى تعاليم الإسلام السمحة.وسجل في ختام الزيارة كلمة أثنى فيها على الخدمات التي يقدمها المركز لخدمة الإسلام والمسلمين، ونشر الثقافة الإسلامية الأصيلة، مؤكداً أن المملكة بلد الخير والعطاء وأياديها بيضاء في كل ما يخدم العمل الإسلامي والإنساني.يذكر أن مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين يعد أكبر مركز شيدته المملكة بأمريكا الجنوبية، على مساحة تزيد على 37 ألف متر مربع بوسط العاصمة، ويضم جامع ومدرسة وقاعات للمحاضرات ومسطحات خضراء، ويقدم خدماته لعموم مسلمي أمريكا الجنوبية، إلى جانب زواره من مختلف الجنسيات الأخرى التي تفد للمركز.// انتهى //11:26ت م0036

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.