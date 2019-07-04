شكرا لقرائتكم تدني الرؤية في تبوك لأكثر من 9 ساعات بسبب الغبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-04 تدني الرؤية في تبوك لأكثر من 9 ساعات بسبب الغبار متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني في الرؤية على منطقة تبوك، تشمل تبوك ومحافظات البدع وتيماء وحقل، مشيرةً إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.









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