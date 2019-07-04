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2019-07-04 أمطار على عسير حتى التاسعة مساء متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة والنماص وبارق وتنومة ورجال المع وسراة عبيده وظهران الجنوب ومحايل.









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