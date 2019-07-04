بدء المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وهنا الرابط والتفاصيل

2019-07-04

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

بدأت وزارة الحج والعمرة اليوم الخميس المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وذلك من خلال استخدام الرابط الإلكتروني هنا الذي يهدف إلى استعراض البرامج والباقات المقدمة لـ 230 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل.

وخصصت هذه المرحلة لتسجيل بيانات الحجاج واختيار البرنامج المفضل للحاج، بحيث سيتم فيها تنفيذ الحجز الفعلي على برامج الخدمة المعروضة في المسار، وستتاح الاستفادة من كامل الخدمات المتوفرة في البوابة حتى اليوم السابع من شهر ذي الحجة، علما أنه حتى يتمكن زائر البوابة من إتمام الحجز فإنه غير ملزم بأن يكون قد سبق له الدخول في المرحلة الأولى، والتي انطلقت بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٠هـ، وكانت مخصصة للتعريف بالبرامج والباقات.

ما هو المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ؟

والمسار الإلكتروني لحجاج الداخل هو بوابة إلكترونية خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين، ويتاح من خلالها حجز باقات وبرامج الخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات حجاج الداخل بمختلف مستويات الخدمة.

ويحقق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل الشمولية بحيث يخدم مجموعة من الفئات، بداية عبر مسار راغبي الحج من داخل المملكة سواء من المواطنين أو المقيمين، ومسار يوضح عدد الشركات والمؤسسات المرخص لها والمؤهلة بخدمة حجاج الداخل.

خطوات ميسرة:

وتتضمن آلية التسجيل لراغبي الحج من داخل المملكة خطوات ميسرة ومعدودة، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمسار، وبعدها يتم إدخال البيانات الشخصية التي تمكن المستفيد من التأكد من أحقيته للحج، ومن ثم يتاح له اختيار باقة الخدمة وإصدار الفاتورة، وبعد السداد ترفع البيانات لوزارة الداخلية من خلال التكامل مع المسار الإلكتروني لإصدار تصريح، وأخيرًا ترسل بيانات الحاج لشركة الحج لترتيب استقباله وخدمته.

6 باقات:

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وقد صنفت وزارة الحج والعمرة برامج خدمة الضيافة التي ستقدمها شركات ومؤسسات حجاج الداخل خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ، إلى ست باقات، على النحو التالي:

باقة ضيافة 1: وتتراوح أسعارها بين 7561-8161 ريالاً، فيما أن “باقة ضيافة 1 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة ضيافة 2: وتتراوح أسعارها بين 7310-7910 ريالات، فيما أن “باقة ضيافة 2 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة ضيافة 3: وتتراوح أسعارها بين 6508-7108 ريالات، فيما أن “باقة ضيافة 3 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة ضيافة 4: وتتراوح أسعارها بين 5708-6308 ريالات، فيما أن “باقة ضيافة 4 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة ضيافة 1 أبراج: وسعرها 11905 ريالات، وهو برنامج الضيافة للحجاج الذين سيسكنون في أبراج منى الستة المملوكة لشركة منى العقارية.

باقة اقتصادي 1: وهي تمثل ما كان يطلق عليه سابقا “برنامج حج منخفض التكلفة”، ويُقدم هذا البرنامج لجميع المخيمات، وتتراوح أسعار الباقة بين 3447-4797 ريالاً، فيما أن باقة اقتصادي 2: تمثل ما كان يطلق عليه سابقا “برنامج الحج الميسر”، وتشمل توفير مساكن للحجاج بمكة المكرمة وفي مشعر عرفات فقط بتكلفة 3465 ريالاً.

والجدير بالذكر أن كافة البرامج تقدم باقات متعددة الشرائح من حزم الخدمات الأساسية وذات قيمة مضافة تخص السكن والنقل والإعاشة لتلبية احتياجات الحاج الكريم، وحتى تكون هناك خيارات متنوعة تلائم كافة ضيوف الرحمن.