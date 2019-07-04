المسار الإلكتروني وزارة الحج والعمرة وطريقة سداد رسوم برامج حجاج الداخل الميسر ومنخفض التكاليف

تفعيل رابط المسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة localhaj.haj.gov.sa لاستكمال إجراءات الحجز لحجاج الداخل لعام 1440 هجرياً، ودفع الرسوم عبر نظم السداد المنصوص عليها في برامج الحج منخفض التكاليف والميسر وبرامج الحج العام، المقدمة من الشركات والمؤسسات المرخص لها بشكل رسمي داخل المملكة العربية السعودية ، وذلك خلال التوقيتات الزمنية التي حددتها وزارة الحج لراغبي التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل والتي تعد البوابة الرسمية والوحيدة لحج الداخل.

وزارة الحج قدمت توضيح حول احد الخدمات المقدمة لراغبي أداء المناسك خلال العام الحالي، وهي تفعيل خدمة استثناء تكرار الحج، وضعت لها مجموعة من الضوابط للحصول على الخدمة، وتنفيذ خطوات التفعيل، والتي تأتي مع بداية المرحلة الثانية من استكمال الإجراءات واختيار مقدمي الخدمة ثم سداد رسوم البرامج التي تم تأكيد الحجز عليها وإضافة عدد الحجاج.

صدر إعلان عن وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الإلكتروني بدء فتح رابط المسار الإلكتروني لوزارة الحج للعام الحالي، بهدف تسجيل المرحلة الثانية من مراحل التقديم على برامج حج الداخل، وذلك بدايةً من اليوم الخميس الموافق غرة ذو القعدة 1440، الرابع من شهر يوليو 2019، ويستمر التسجيل واستكمال الإجراءات من خلال رابط بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل حتى اليوم السابع من شهر ذي الحجة 1440، وسيتاح سداد الرسوم المقررة حال صحة البيانات من خلال برنامج سداد الإلكتروني .

تسجيل المسار الإلكتروني لوزارة الحج

يبدأ تسجيل المسار الإلكتروني لوزارة الحج لبرامج حج الداخل 1440 بداية من الساعة الثمانية صباحاً ليوم الخميس غرة ذو القعدة 1440، حيث تستمر إجراءات الحجز على برامج الحج من خلال بوابة localhaj.haj.gov.sa الإلكترونية لحجاج الداخل حتى السابع من ذي الحجة 1440، والتي تعرض التوضيحات حول الفرق بين برامج الحج منخفض التكاليف والحج الميسر وبرامج الحج العام، وقيمة الرسوم لكل برنامج وفق الشرائح المقدمة لراغبي أداء المناسك.

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العروض الموضحة أدناة كانت تخص موسم حج 1439 وسيتم تحديثها بما يتناسب وعروض العام الجديد قريباً.

طريقة دفع رسوم برامج الحج المنصوص عليها لكل برنامج، وبجانب الشرائح المقدمة من الشراكات للمواطنين أو المقيمين، ونوهت بعض المصادر عن كيفية أداء مناسك الحج للمواطن أو المقيم من لم يمر علية 5 سنوات، وجميع البيانات ستجدونها على رابط تسجيل المسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

الدخول إلى بوابة المسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة ومنها الانتقال إلى موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وسنرفق لكم قريبا الدليل إستراتيجيي لتوضيح كيفية التسجيل في المسار الإلكتروني ودفع الرسوم من خلال بطاقة سداد إلكترونية.