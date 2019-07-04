شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعاملت «الصحة» مع وصول أول رحلة حجاج؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

أستقبلت مراكز المراقبة الصحية بالمطار صباح اليوم (الخميس)، أول رحلة حجاج قادمة من بنغلاديش، وهي أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام عبر منفذ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لعام 1440هـ،

حيث بلغ عدد الحجاج القادمين على متن هذه الرحلة 235 حاج، وكان في استقبالهم فريق عمل متكامل تابع لمراكز المراقبة الصحية بالمطار بقيادة مدير مراكز المراقبة الصحية الدكتور أيمن سمان، وتنفيذ جميع الخطط الصحية و الوقائية لتوفير الرعاية الصحية لأول رحلة حجاج تصل عبر المطار، وتطبيق كافة الإشتراطات الصحية عليهم، كأول الإجراءات لحظة دخولهم صالة المطار.

كما سيتفقد رئيس هيئة الطيران المدني عبد الهادي المنصوري، مجمع صالات الحج والعمرة بالمطار عصر اليوم، ويطلع على الجهود التي تم إعدادها من قبل إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، وما تم تجهيزه الخدمة ضيوف الرحمن، كما بيطلع على برنامج المبادرة طريق مكة الذي حقق العام الماضي نجاحا مميزا، حيث لا تستغرق الاجراءات من وقت الحجاج إلا دقائق قليلة، لينطلقون بعدها إلى الحافلات، كون جميع إجراءات السفر تمت مسبقا في بلادهم.