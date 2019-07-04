، "الأحوال المدنية" تكشف عن استثناء فئتين من شروط دخول مكة في الحج ،

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أعلنت الأحوال المدنية أنه تم منع دخول القيمين إلى العاصمة المقدسة بداية من يوم الجمعة الماضية الموافق 25 من شوال 1440هـ، وذلك حتى نهاية موسم الحج.
وأوضحت أنه سيتم استثناء فئتين من المقيمين والسماح لهما بالدخول وهما حاملي إقامة جهة إصدارها مكة، وحاملي التصاريح الإلكترونية للدخول سواء كان تصريح عمالة، أو تصريح عمل مؤقت للمقيمين صادر من جهات أو هيئات حكومية أو خاصة أو شركات ومؤسسات.
ولفتت إدارة الأحوال المدنية إلى أن التصاريح الرسمية المعمول بها تصدر من خلال منصة "أبشر" لتصاريح العمالة المنزلية، ومنصة "مقيم" لتعاقد العمل المؤقت بالعاصمة المقدسة، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنعهم من الدخول.
"الأحوال المدنية" تكشف عن استثناء فئتين من شروط دخول مكة في الحجنافل السبيعي الخليج 365 2019-07-04
أعلنت الأحوال المدنية أنه تم منع دخول القيمين إلى العاصمة المقدسة بداية من يوم الجمعة الماضية الموافق 25 من شوال 1440هـ، وذلك حتى نهاية موسم الحج.
وأوضحت أنه سيتم استثناء فئتين من المقيمين والسماح لهما بالدخول وهما حاملي إقامة جهة إصدارها مكة، وحاملي التصاريح الإلكترونية للدخول سواء كان تصريح عمالة، أو تصريح عمل مؤقت للمقيمين صادر من جهات أو هيئات حكومية أو خاصة أو شركات ومؤسسات.
ولفتت إدارة الأحوال المدنية إلى أن التصاريح الرسمية المعمول بها تصدر من خلال منصة "أبشر" لتصاريح العمالة المنزلية، ومنصة "مقيم" لتعاقد العمل المؤقت بالعاصمة المقدسة، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنعهم من الدخول.
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
11:30 AM
فيما شددت على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنعهم
أعلنت الأحوال المدنية أنه تم منع دخول القيمين إلى العاصمة المقدسة بداية من يوم الجمعة الماضية الموافق 25 من شوال 1440هـ، وذلك حتى نهاية موسم الحج.
وأوضحت أنه سيتم استثناء فئتين من المقيمين والسماح لهما بالدخول وهما حاملي إقامة جهة إصدارها مكة، وحاملي التصاريح الإلكترونية للدخول سواء كان تصريح عمالة، أو تصريح عمل مؤقت للمقيمين صادر من جهات أو هيئات حكومية أو خاصة أو شركات ومؤسسات.
ولفتت إدارة الأحوال المدنية إلى أن التصاريح الرسمية المعمول بها تصدر من خلال منصة "أبشر" لتصاريح العمالة المنزلية، ومنصة "مقيم" لتعاقد العمل المؤقت بالعاصمة المقدسة، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنعهم من الدخول.
، "الأحوال المدنية" تكشف عن استثناء فئتين من شروط دخول مكة في الحج ،
المصدر : الخليج 365
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