محمد بن مسعود - الدمام - أسفرت عن إغلاق ١٨ محلاً مخالفاً لأنظمة المكافحة ولوائحها بغرب الرياض أسفرت الحملة المشتركة لرصد مخالفي أنظمة مكافحة التبغ، عن إغلاقها ١٨ محلاً تجارياً مخالفاً، ضمن حملة ميدانية في غرب الرياض. واستمراراً لجهود اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، نُفِّذت الحملة المشتركة المشكلة من "وزارة العمل - صحة البيئة بأمانة مدينة الرياض - برنامج مكافحة التدخين بصحة الرياض - اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة" حملة على أجزاء من أحياء غرب الرياض. وأثمرت الحملة عن مصادرة كميات كبيرة من منتجات التبغ، وكذلك إغلاقها 18 محلاً مخالفاً للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة، شَمِلت محالّ "بيع لوازم الرحلات - محالّ السوبر ماركت"، حيث لوحظ تردد صغار السن على محالّ لوازم الرحلات لطلب مادة التمباك، قبل أن يعترف أحد العمالة بأنه يخفّى بنشاط لوازم الرحلات بيع منتجات التبغ بالخفاء. شاهد جولة ميدانية تفضح ألاعيب وافد يبيع التبغ بالخفاء.. صغار يترددون! Advertisements عمر السبيعي الخليج 365 2019-07-04 أسفرت الحملة المشتركة لرصد مخالفي أنظمة مكافحة التبغ، عن إغلاقها ١٨ محلاً تجارياً مخالفاً، ضمن حملة ميدانية في غرب الرياض. واستمراراً لجهود اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، نُفِّذت الحملة المشتركة المشكلة من "وزارة العمل - صحة البيئة بأمانة مدينة الرياض - برنامج مكافحة التدخين بصحة الرياض - اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة" حملة على أجزاء من أحياء غرب الرياض. وأثمرت الحملة عن مصادرة كميات كبيرة من منتجات التبغ، وكذلك إغلاقها 18 محلاً مخالفاً للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة، شَمِلت محالّ "بيع لوازم الرحلات - محالّ السوبر ماركت"، حيث لوحظ تردد صغار السن على محالّ لوازم الرحلات لطلب مادة التمباك، قبل أن يعترف أحد العمالة بأنه يخفّى بنشاط لوازم الرحلات بيع منتجات التبغ بالخفاء. 04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440 11:24 AM أسفرت عن إغلاق ١٨ محلاً مخالفاً لأنظمة المكافحة ولوائحها بغرب الرياض أسفرت عن إغلاق ١٨ محلاً مخالفاً لأنظمة المكافحة ولوائحها بغرب الرياض أسفرت الحملة المشتركة لرصد مخالفي أنظمة مكافحة التبغ، عن إغلاقها ١٨ محلاً تجارياً مخالفاً، ضمن حملة ميدانية في غرب الرياض. واستمراراً لجهود اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، نُفِّذت الحملة المشتركة المشكلة من "وزارة العمل - صحة البيئة بأمانة مدينة الرياض - برنامج مكافحة التدخين بصحة الرياض - اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة" حملة على أجزاء من أحياء غرب الرياض. وأثمرت الحملة عن مصادرة كميات كبيرة من منتجات التبغ، وكذلك إغلاقها 18 محلاً مخالفاً للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة، شَمِلت محالّ "بيع لوازم الرحلات - محالّ السوبر ماركت"، حيث لوحظ تردد صغار السن على محالّ لوازم الرحلات لطلب مادة التمباك، قبل أن يعترف أحد العمالة بأنه يخفّى بنشاط لوازم الرحلات بيع منتجات التبغ بالخفاء. ، شاهد جولة ميدانية تفضح ألاعيب وافد يبيع التبغ بالخفاء.. صغار يترددون! ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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