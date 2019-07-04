، "البيرو" تضرب موعدًا مع "البرازيل" في نهائي كوبا أمريكا ،

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حقق منتخب البيرو مفاجأة من العيار الثقيل، بتأهله إلى المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا، بعد إطاحته بحاملة اللقب تشيلي في النسختين الأخيرتين بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما فجر اليوم على ملعب "بورتو أليغري"، لتضرب موعدًا مع الدولة المضيفة البرازيل في النهائي.
أحرز ثلاثية منتخب بيرو كل من أديسون فلوريس (د21)، ويوشيمار يوتون (د38)، وخوسيه غيريرو (د91).
يُعتبر تأهل البيرو لنهائي كوبا أمريكا، هو الأول منذ عام 1975؛ حيث الخليج 365 أن تُوّجت باللقب في مناسبتين أعوام (1939 و1975).
في المقابل، ستكتفي تشيلي حاملة اللقب بخوض مباراة المركز الثالث أمام الأرجنتين التي خسرت أمام البرازيل يوم السبت المقبل في كورينثيانز.
"البيرو" تضرب موعدًا مع "البرازيل" في نهائي كوبا أمريكاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-04
حقق منتخب البيرو مفاجأة من العيار الثقيل، بتأهله إلى المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا، بعد إطاحته بحاملة اللقب تشيلي في النسختين الأخيرتين بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما فجر اليوم على ملعب "بورتو أليغري"، لتضرب موعدًا مع الدولة المضيفة البرازيل في النهائي.
أحرز ثلاثية منتخب بيرو كل من أديسون فلوريس (د21)، ويوشيمار يوتون (د38)، وخوسيه غيريرو (د91).
يُعتبر تأهل البيرو لنهائي كوبا أمريكا، هو الأول منذ عام 1975؛ حيث الخليج 365 أن تُوّجت باللقب في مناسبتين أعوام (1939 و1975).
في المقابل، ستكتفي تشيلي حاملة اللقب بخوض مباراة المركز الثالث أمام الأرجنتين التي خسرت أمام البرازيل يوم السبت المقبل في كورينثيانز.
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
11:16 AM
بإقصائها حاملة اللقب تشيلي بثلاثية نظيفة في ملعب "بورتو أليغري"
حقق منتخب البيرو مفاجأة من العيار الثقيل، بتأهله إلى المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا، بعد إطاحته بحاملة اللقب تشيلي في النسختين الأخيرتين بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما فجر اليوم على ملعب "بورتو أليغري"، لتضرب موعدًا مع الدولة المضيفة البرازيل في النهائي.
أحرز ثلاثية منتخب بيرو كل من أديسون فلوريس (د21)، ويوشيمار يوتون (د38)، وخوسيه غيريرو (د91).
يُعتبر تأهل البيرو لنهائي كوبا أمريكا، هو الأول منذ عام 1975؛ حيث الخليج 365 أن تُوّجت باللقب في مناسبتين أعوام (1939 و1975).
في المقابل، ستكتفي تشيلي حاملة اللقب بخوض مباراة المركز الثالث أمام الأرجنتين التي خسرت أمام البرازيل يوم السبت المقبل في كورينثيانز.
، "البيرو" تضرب موعدًا مع "البرازيل" في نهائي كوبا أمريكا ،
المصدر : الخليج 365
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