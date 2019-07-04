، شاهد.. "صحة جدة" تستقبل أول رحلة حجاج وتنفذ الخطط الصحية والوقائية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف توفير الرعاية الصحية وتطبيق كل الاشتراطات عليهم كأول الإجراءات

استقبلت صحة محافظة جدة، اليوم، أول رحلة حجاج قادمة من بنغلاديش عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ونفذت جميع الخطط الصحية والوقائية.

وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": "الصحة" في جدة تستقبل أول رحلة حجاج قادمة من بنغلاديش، وتنفيذ جميع الخطط الصحية والوقائية لتوفير الرعاية الصحية لأول رحلة حجاج تصل عبر المطار، وتطبيق كل الاشتراطات الصحية عليهم كأول الإجراءات لحظة دخولهم صالة المطار.

وكانت المدينة المنورة قد استقبلت، فجر اليوم الخميس، طلائع وفود ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة حج هذا العام، وسط خدمات متكاملة تقدّمها القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بشؤون الحج؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- اللذيْن يحرصان كل الحرص على تحقيق كل ما فيه راحة قاصدي بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي من الحجاج والمعتمرين والزوار والمصلين، وتمكينهم من أداء نسكهم؛ من خلال توفير كل الرعاية الشاملة لهم في شتى المجالات.