دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الهلال الأحمر وجامعة حائل يوضحان سبب تأخر إنقاذ الطالبة الشمري

قال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة حائل، المهندس عبدالرحمن اليحيى، إن مركز عمليات الهيئة تلقى بلاغًا عن حالة الطالبة التي توفيت داخل قاعة دراسية الساعة 10 :45 صباحًا، وتم الوصول لبوابة الجامعة خلال سبع دقائق فقط.

وأشار الیحيى، في مداخلة مع برنامج الراصد، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن الطاقم الطبي تعرض للتأخير عند بوابة الجامعة لمدة 17 دقيقة، مؤكدًا أنه لا يعرف أسباب هذا التأخير.

وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة حائل، أنه سيتم الكشف عن باقي التفاصيل بتقرير اللجنة الموكلة بالتحقيق من قِبل أمير المنطقة.

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ومن جانبه، أشار المتحدث باسم الجامعة ياسر الكنعان، إلى أن الطالبة وقعت داخل القاعة الدراسية عند الساعة 10:00 صباحاً، وتم الاتصال بالهلال الأحمر من هاتف الأستاذة عند الساعة 10:46 دقيقة صباحاً.

وأكد الكنعان، في برنامج الراصد، أن هدف الجميع كشف الحقيقة، وإذا كان هناك إهمال سيُعاقب مرتكبه.

وأشار إلى أن هناك تحقيقًا رسميًا بشأن الواقعة لجميع الأطراف المتداخلة في الواقة، وسيصدر بيان رسمي شفاف وواضح عن النتائج.

وتابع: «زمن تأخر الفرقة الإسعافیة عند البوابة تراوح ما بين خمس إلى سبع دقائق، ولا أعرف سبب التأخير، والتحقيقات هي التي ستكشف ذلك».

وأمس الثلاثاء، وجه مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، عبدالرحمن بن حمد اليحيى، بتشكيل لجنة لتقصي الظروف المحيطة بوفاة طالبة جامعة حائل بعد إصابتها بحالة تشنج في قاعة دراسية بمجمع كليات الطالبات.

وقالت إدارة الاتصال المؤسسي بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، في بيان لها: «إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة طالبة جامعة حائل وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29/10/1440هـ، وجه مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحيى، بتشكيل لجنة لتقصي الظروف المحيطة بوفاة طالبة جامعة حائل، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تأخر دخول فرقة الإسعاف إلى الجامعة واستلام الحالة وتقديم الإجراءات العلاجية لها».

وأشار البيان، إلى أن غرفة عمليات فرع الهلال الأحمر بحائل تملك إمكانيات متقدمة وعالية الدقة تبين حركة الفرقة الإسعافية منذ تلقي البلاغ حتى إنهاء إجراءات تسليم الحالة إلى المستشفى.