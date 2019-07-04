تراند اليوم : جدل وهجوم على فنانة شهيرة أعلنت الاعتزال لهذا السبب...

في العادة، يمثل الوصول إلى استوديوهات بوليود انطلاق مسيرة الشهرة والأضواء والمال والتأثير في بلد ينتج سنويا 1200 فيلم، تبلغ عائداتها أكثر من 8 مليارات دولار.
لكن الفتاة المسلمة زهيرة وسيم قررت أن تعود للوراء، وأعلنت استقالتها من عالم التمثيل لأنه يتطلب منها أدورا لا تناسب معتقداتها الدينية.
والأحد الماضي كتبت وسيم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها تتخلى رسميا عما يعتبره الكثيرون عملا واعدا في مركز صناعة الأفلام السينمائية بالهند.
وقالت "إن هذا المجال يمنحني الكثير من الحب والدعم والإطراء ولكنه يقودني إلى طريق الجهالة كما لو أنني أترك إيماني بصمت ومن دون وعي أتخلى عن ديني. وبينما كنت أواصل العمل في بيئة تعارض الإيمان، كانت علاقتي بديني مهددة".
وسيم ذات الـ18 ربيعا، سلكت درب الشهرة في العام 2016 وظهرت حتى الحين في فيلمين، أولهما "دانغال" الذي يروي قصة أب يعلم بناته المصارعة، وأدى دور بطولته عامر خان.
وتقديرا لدورها في الفليم، حظيت الفتاة الكشميرية بإشادات واسعة، ونالت العديد من الجوائز، بينها جائزة الفيلم الوطني المرموقة لأفضل ممثلة مساعدة في 2017.
وفي فيلمها الثاني الذي حمل عنوان "سيكرت سوبر ستار"، مثلت دور فتاة مسلمة ترتدي البرقع وتحلم أن تكون مغنية في وقت تواجه فيه رفض والدها المحافظ، لكنها تواصل شغفها بالغناء وتنشر أغانيها على الإنترنت تحت اسم مستعار.
هذا الفيلم هو الآخر حقق نجاحا مذهلا، لكن زهيرة وسيم أعادت تقييم فهمها للنجاح والفشل، وقررت وقف هذا المسار.
وفي تدوينتها الطويلة على فيسبوك كتبت الشابة زاهدة في الأضواء "قبل خمس سنوات قررت تغيير حياتي إلى الأبد ووضعت أولى خطواتي في بوليود. فُتحت أمامي أبواب الشهرة الكاسحة، وبدأت "طريقي" لأكون المرشحة الأولى لجذب الجمهور، وتم تقديمي كعنوان لقصة نجاح ونموذج يحتذى به الشباب".
وحتى الآن حازت تدوينة زهيرة على أكثر من 17 ألف تعليق، وأعيد نشرها أكثر من 13 ألف مرة.
وكتب خوشبو كابور "لا أدري ما الذي دفعك لهذا القرار، لكني أشعر بالحزن"، في حين رأت الممثلة السابقة رافينا تاندون أنه كان يجدر بزهيرة وسيم أن ترحل بهدوء وتحتفظ لنفسها بأفكارها "التراجعية".
وقد شعر الكثيرون بأن مغادرة وسيم لعالم بوليود من شأنها أن تضع عراقيل أمام مسيرة النساء المسلمات في السينما.