تراند اليوم : فيديو نادر لـ "عزت أبوعوف" في فرح نجل "صدام" يفتح النار على إعلامية شهيرة...

أقوى هجوم من مي العيدان على عزت أبو عوف بعد وفاته... لهذا اتهمت بنبش القبور

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقطع فيديو قديمًا للممثل والموسيقي المصري الراحل عزت ابو عوف وشقيقاته، اللاتي كن يشكلن معه فرقة "فور إم" في الثمانينات.

وأرفقت المقطع الذي نشرته لـ "أبوعوف" وشقيقاته أثناء إحيائهم حفل زفاف قصي ابن رئيس العراق السابق صدام حسين، بتعليق عبر حسابها على موقع "تويتر": "تصوير نادر للمرحوم عزت أبو عوف وفرقة "الفور أم" بزفاف قصي صدام حسين".

وأثار مقطع الفيديو جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مفجرًا موجة من التعليقات والانتقادات بين متابعي الإعلامية الكويتية.

وجاء في التعليقات: "حتى الميت ما خلص منك لك شنو انتك ما تفكرين بالموت بس حايرة بالشفط؟" و"خافي ربك وراك قبر تنبشين لاحي ولاميت سلم منككموهيك الاعلامي المثقف هاي انت سوسة لازم يقضوا عليك" و"المرحوم ؟ وانت ماخليت سيئة سواها بالدنيا إلا ونشرتيها! الله يغفرله ويرحمه ويعفو عنا وعنه كلنا ذنوب ومعاصي لولا ستر الله علينا توبي ماتسوا عليك هالحركات".

وكانت العيدان نعت أبو عوف، حيث نشرت مقطع فيديو يتحدث فيه عن مرضه وزوجته الراحلة، وكتبت: وفاة الفنان #عزت_ابو_عوف الله يرحمه يحكي معاناته ومرضه بعد فقد زوجته رجل مخلص ومحب لزوجته ووفي لها حتي بعد وفاتها نوع من انواع الحب اللي بيستمر دايما مهما افترق

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