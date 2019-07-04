تفعّيل الخدمة الإلكترونية للحصول على الاستثناء لتكرار الحج

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قالت وزارة الحج والعمرة إن وزارة الداخلية طوّرت هذا العام خدمة الحصول على تصريح الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستثناء لتكرار الحج.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم (الأربعاء) أن الخدمة ستتاح إلكترونيا في هذا العام من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الداخل. وكانت وزارة الحج قد أعلنت التسجيل في المسار سيبدأ غداّ الموافق الأول من شهر ذي القعدة، وسيتاح لحجاج الداخل استعراض البرامج والباقات المقدمة لـ 230 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل.
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