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عطل جديد يضرب فيسبوك وإنستغرام وواتساب

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واجه مستخدمو موقع فيسبوك وتطبيقي واتساب وإنستغرام صعوبات في التصفح والنشر، في أحدث حلقة من مسلسل الأعطال التي أصبح عملاق التواصل الاجتماعي بطلا لها مؤخرا.

ففي منطقة الخليج العربي، كان من الصعب تحميل الصور وإرسال المنشورات على الصفحات الشخصية بموقع فيسبوك،

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وقالت صحيفة “مترو” الإنجليزية إن خدمات فيسبوك وواتساب وإنستغرام شهدت انقطاعا في المملكة المتحدة وشمال أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأجزاء من أمريكا الجنوبية.

ويرجح أن يكون العطل عالميا..، وهو الأخير في سلسلة من حوادث الانقطاع التي تكررت كثيرا في الآونة الأخيرة.

وتحت هاشتاغ facebook_down#، وجد المستخدمون على موقع تويتر الذي لم يشهد نفس المشكلة، متنفسا للتعبير عن غضبهم من الانقطاع المتكرر لخدمات فيسبوك والتطبيقات المرتبطة به.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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