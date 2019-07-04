منصة سايبرسنشي التابعة لأول شركة سعودية في الأمن السيبراني تفتتح التسجيل

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افتتحت أولى شركات الأمن السيبراني الناشئة في المملكة العربية السعودية، منصتها سايبرسنشي Cybersenshi الجديدة.

وتساعد المنصة المستخدمين الغير مختصين بأمن المعلومات على أتمتة الحماية السيبرانية الكافية لتقلل مخاطر الاختراقات وتصعب على المخترقين إيجاد الثغرات.

وتعمل المنصة بمقابل مادي، لكنها توفر مزايا كثيرة للحصول على حماية أكبر ومساعدة المستخدمين على اكتشاف الثغرات والتغلب عليها.

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وقالت المنصة في بيانها: “منصة سايبرسنشي Cybersenshi هي منصة سيبرانية متكاملة تم تطويرها وبنائها لكي توفر للمستخدم الغير مختص بأمن المعلومات أتمتة الحماية السيبرانية الكافية لتقلل مخاطر الاختراقات وتصعب على المخترقين إيجاد الثغرات. وتعمل بطريقة سهلة وبلا تعقيد وكذلك توفر لمختصي الأمن السيبراني أدوات متقدمة لاكتشاف الثغرات وحلولها لمختلف التقنيات وكل هذه المميزات تقدم بأسعار رمزية كاشتراكات شهرية وسنوية.”

ويمكن لأي شخص مهتم بالاشتراك بالمنصة الذهاب إلى موقعها www.cybersenshi.com والتسجيل للاستفادة من كافة الخدمات.

فيما عبرت، شركة كناري للاستثمار Canary Investment، المستثمر المؤسس لسايبرسنشي، عن هذه الخطوة بالقول: “قمنا بالاستثمار في سايبرسنشي Cybersenshi لأننا نشاهد ونعيش التحولات التقنية السريعة في العالم وحيث أن التقنيات الحالية في أمن المعلومات محدودة الخصائص ولا تغطي التقنيات الحديثة مثل منهجيات DevOps & CI/CD وتقنيات الخدمات السحابية ونستهدف بهذا الاستثمار الانتشار المحلي ثم الانتشار بالمنطقة ثم العالمي حيث سوف يساعدنا نموذج العمل SaaS Business Model الذي تم بناء سايبرسنشي عليه”.

