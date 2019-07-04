للرجال والنساء .. وظائف إدارية وتقنية في الهيئة السعودية للمحاسبين

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أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين عن توفر إدارية وتقنية (للرجال والنساء) في مقر الهيئة بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:

– مبرمج (للرجال والنساء)

المتطلبات: درجة الدبلوم فأعلى في أي من تخصصات تقنية المعلومات أو الحاسب الآلي مع خبرة سنتين في نفس المجال.

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– أخصائي شبكة (للرجال والنساء)

المتطلبات: درجة الدبلوم فأعلى في أي من تخصصات تقنية المعلومات أو الحاسب الآلي مع خبرة سنتين في نفس المجال.

– مسؤول الإعلام الجديد والتواصل الاجتماعي (للرجال والنساء)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، الإعلام، التسويق) أو ما يعادلهم مع خبرة سنتين في مجال الإعلام.

وأوضحت أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2LxCcmAفي موعد أقصاه السبت 1440/11/17هـ (الموافق 2019/7/20م).

