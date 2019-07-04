ما أشهر أنواع الهيئات التي تتنكر فيها المؤسسات المالية الوهمية؟.. “ساما” تجيب

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حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” من التعامل مع المؤسسات الوهمية غير المرخصة التي تسعى للتسلل إلى السوق المحلية عبر التنكر في هيئة مؤسسات مالية مختلفة، بغرض الاحتيال والنصب وجمع الأموال من العملاء.

وأوضحت “ساما”، أن المؤسسات المالية الوهمية غير المرخصة تتنكر تحت مسميات مختلفة لممارسة أنشطة مشبوهة، وتروج لمنتجاتها عبر إعلانات وملصقات غير نظامية، أو عبر مواقع إلكترونية، أو مندوبين، أو مكاتب خدمات عامة أو أفراد، بغرض الاحتيال وجمع المال بطريقة غير مشروعة.

وأشارت إلى أن هذه المؤسسات غير المرخصة تتنكر في هيئة أنواع من المؤسسات المالية مثل:

– شركات التمويل وتسديد المديونية: حيث تستغل حاجة من لا يتمتعون بسجل ائتماني يمكنهم من الحصول على تمويل من المؤسسات المالية المرخصة، وتقدم لهم عروضا تمويلية بطريقة غير قانونية تدخل المتعامل معها في دوامة نظرا لكلفتها المرتفعة.

– شركات التقسيط: تستغل هذه المؤسسات حاجة البعض لمقتنيات معينة، وتبيعها لهم بالتقسيط مع فرض هوامش ربحية كبيرة، ما يضاعف قيمة الديون، فيجد المتعامل معها نفسه خلف القضبان في نهاية المطاف.

– شركات وساطة والاستشارات المالية: وهي شركات تسعى للنصب والاحتيال عبر طرح نفسها كشركات تداول أو استثمار في تجارة العملات أو الأوراق المالية، مستغلة قلة معرفة البعض وعدم إلمامهم بقوعد الاستثمار وسعيهم نحو تحقيق الثراء السريع.

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ودعت “ساما” المواطنين والمقيمين إلى تجنب التعامل مع المؤسسات الوهمية غير المرخصة..، وقدمت عدداً من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها عند التعامل مع أي مؤسسة مالية:

– التأكد من تراخيص وقانونية المؤسسات المالية قبل التعامل معها.

– عدم التقدم للحصول على أي منتجات مالية إلا بعد التأكد من القدرة على السداد.

– عدم الاستثمار بأدوات مالية أنت غير ملم بها.

– قراءة شروط وأحكام عقد التمويل أو الشراء أو اتفاقية الاستثمار بدقة قبل التوقيع.

– عدم الانجرار وراء الإعلانات البراقة دون التأكد من صحتها.

