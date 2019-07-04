بالصور.. محافظ صبيا يزور البرنامج المكثف لحفظ القرآن الكريم ويكرم المتميزين

زَار مُحافظ صبيا، منصور بن زيد الداود، الأربعاء، البرنامج المُكثف لحفظ القرآن الكريم ومراجعته التابع لجمعية تحفيظ القرآن، وذلك بجامع الراجحي بالمحافظة.

وكان في استقبال المحافظ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ عبدالله غالب نمازي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي محمد حسين قضعان ومدير البرنامج الصيفي الخامس عشر ومديري مكاتب الأشراف على حلقات التحفيظ في القرى والمراكز التابعة للمحافظة.

وفي بداية الزيارة استمع لشرح عن أعمال الجمعية، واطلع خلالها على البرامج التي تُقدمها الجمعية في القرآن الكريم حيث تضمن العديد من البرامج ومنها البرنامج المكثف لحفظ القرآن الكريم وتثبيته لعام ١٤٤٠هـ.

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واستمع المحافظ أيضًا؛ لنماذج من القراءات للطلاب الدارسين الذي بلغ عددهم أكثر من ١٦٠، وكرم المتميزين من الطلاب وكرم المعلمين والحلقات المثالية، وقد أثني على الجهود التي تقوم بها الجمعية والتي تصب في مصلحة أبناء هذه البلاد المباركة أيدها الله بمحافظاتها على هذا الدين ودعم القرآن وأهله في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

كما أوضح "الداود" حرص الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان على احتواء الشباب وتشجيعهم للمحافظة على المداومة على هذه الحلقات وفق منهج الوسطية المعتدل.

وفِي ختام البرنامج، حث محافظ صبيا الجميع على الاستمرار في هذا العمل المبارك بقولة (قد يكون هذا العمل البسيط طريقك إلى الجنة بإذن الله لقولة صلى الله عليه وسلم (خيركم من تعلم القرآن وعلمه).