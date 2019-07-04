بالصور.. اللواء اليحيى يتفقّد سير عمل مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد

تفقّد رئيس وفد المملكة لمبادرة طريق مكة مدير عامّ الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى الأربعاء، سير الإجراءات في مطار إسلام أباد الدولي بجمهورية باكستان الإسلامية، استعدادًا لإطلاق أعمال مبادرة طريق مكة لعام 1440هـ، بمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور حسين بن ناصر الشريف، ومدير عامّ مطار إسلام أباد أصخر فهيم كاتار، ونائب مدير المطار طاهر اسكندر.

ووقف الجميع على مسارات عمل إجراءات الجوازات السعودية التي جهزت بالتنسيق مع السلطات الباكستانية، واطلعوا على آلية استقبال الحجاج الباكستانيين وإنهاء جميع إجراءاتهم بصورة تقنية تتسم بالسرعة والكفاءة في العمل.

وثمّن اللواء سليمان اليحيى ما لمسه من السلطات الباكستانية من تعاون أثمر عن إتمام تطبيق مبادرة طريق مكة لهذا العام في باكستان لما من شأنه خدمة حجاج بلادهم وتسهيل وصولهم إلى أرض المملكة وأداء مناسك الحج بكل راحة واستقرار.

ونوّه في ذلك الصدد بالجهود التي يبذلها المسؤولون في وزارة الشؤون الدينية الباكستانية، وأعضاء اللجنة الإشرافية من الجهات ذات العلاقة بإدارة وتشغيل مبادرة طريق مكة لتحقيق أهداف المبادرة التي تنبثق عن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 بغية الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج، مشيرًا إلى أن العمل يجري على قدم وساق بتعاون القطاعات الحكومية في المملكة المرتبطة بشؤون الحج لإنجاح المبادرة، ويسير العمل في المطارات الدولية العاملة ضمن هذه المبادرة بشكل ممتاز وأكثر تفاعلًا.