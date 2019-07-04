السعودية اليوم / "التعامل مع دليل المقابلات الشخصية" ورشة عمل بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف



الرياض 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

أقامت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤخراً، ورشة عمل بعنوان "التعامل مع دليل المقابلات الشخصية"، بالتعاون مع المركز الوطني للقياس.

يأتي ذلك ضمن إطار مشروع إعداد مقاييس الانتقاء المهني وإصدار رخصة العمل الميداني الذي تقوم به الرئاسة العامة حالياً.

وأوضح وكيل الرئاسة العامة للتخطيط والتطوير خالد بن محمد الناصر، أن الورشة تهدف إلى إعداد مقياس متميز يتناول إظهار كفايات العاملين الميدانيين، ومعرفة سمات المتقدمين للعمل في العديد من الجوانب التي تركز عليها الرئاسة العامة، الذي سيكون وفق وسائل وأدوات تقييم دقيقة ومحققة للأهداف المرجوة.

وأردف الناصر، أن الورشة ناقشت جملة من المحاور منها: المقابلات الشخصية كأداة للتقييم واستعراض أنواعها وأهميتها بصفتها جزءً من عملية التقييم للمرشحين ومهارات إجراءاتها، والأبعاد الشخصية ومهارات التواصل الاجتماعي والحوار، والإعداد للمقابلة وتشكيل لجانها وتدريب أعضائها، ومهارات إعداد اللجنة لأسئلة المقابلة.

واختتمت الورشة بعرض لكيفية إجراء المقابلة والإعداد والتقديم لها، ومعايير إجراءاتها وتدوين الملاحظات الخاصة بسمات المرشح.

تأتي هذه الورشة ضمن برنامج الشراكات الذي يحظى بمتابعة واهتمام من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، لتساهم الرئاسة في تدريب وتطوير كوادرها البشرية.

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11:03ت م

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