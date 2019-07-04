السعودية اليوم / سفير المملكة لدى إندونيسيا يشيد بتطبيق مبادرة طريق مكة في إندونيسيا



جاكرتا 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين عصام عابد الثقفي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال السفير عصام الثقفي في تصريح لوكالة الأنباء

ونوه في ذلك الصدد بعمق علاقات التعاون التي تربط قيادتي المملكة العربية بجمهورية إندونيسيا، وبالتفاهم المشترك حيال العديد من القضايا الإسلامية بوصفهما بلدين إسلاميين لهما مكانتهما الكبيرة في العالم الإسلامي، مقدمًا شكره وامتنانه للسلطات الإندونيسية على ما قدمته من دعم لتنفيذ أعمال المبادرة على أرض إندونيسيا خدمة للحجاج الإندونيسيين وتيسيرًا عليهم.

//انتهى//

11:00ت م

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جاكرتا 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسقدم سفير خادم الحرمين الشريفين عصام عابد الثقفي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على رعايتهما الكبيرة بحجاج بيت الله الحرام وبذل كل الجهود من أجل خدمتهم على أعلى المستويات، ومن ذلك ما تقدمه مبادرة طريق مكة هذا العام من خدمات جليلة للحجاج في مطارات خمس دول في العالم منها إندونيسيا.وقال السفير عصام الثقفي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : لقد وجدت مبادرة طريق مكة كل الترحيب من المسؤولين في الحكومة الإندونيسية وحظيت بقبول شعبي واسع من الإندونيسيين، مشيراً إلى أن السلطات الإندونيسية وفرت كل التسهيلات اللازمة للجهات الحكومية المنفذة للمبادرة لتطبيقها في مطار جاكرتا الدولي .ونوه في ذلك الصدد بعمق علاقات التعاون التي تربط قيادتي المملكة العربية بجمهورية إندونيسيا، وبالتفاهم المشترك حيال العديد من القضايا الإسلامية بوصفهما بلدين إسلاميين لهما مكانتهما الكبيرة في العالم الإسلامي، مقدمًا شكره وامتنانه للسلطات الإندونيسية على ما قدمته من دعم لتنفيذ أعمال المبادرة على أرض إندونيسيا خدمة للحجاج الإندونيسيين وتيسيرًا عليهم.//انتهى//11:00ت م0024

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