السعودية اليوم / ستة قتلى ونحو مئتي جريح في إعصار في الصين



بكين 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 200 آخرين نتيجة مرور إعصار في مدينة كايوان الواقعة في شمال شرق البلاد.

وأوضحت السلطات الصينية أن رياحًا بالغة القوة ضربت بعد ظهر الأربعاء كايوان مقتلعة الأشجار وأعمدة الكهرباء, وأدت إلى كسر زجاج نوافذ المباني وانهيار، وإنه تم إنقاذ نحو 210 أشخاص من المباني المدمرة.

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10:59ت م

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