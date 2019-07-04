السعودية اليوم / وزير التعليم يلتقي السفير الصيني لدى المملكة



الرياض 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم، السفير الصيني لدى المملكة تشن ويتشينغ.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة في المجالات العلمية، وسبل تطوير الدراسات والبحوث بين الجامعات

كما ناقش الجانبان مستجدات التوجه الجديد لإدراج اللغة الصينية ضمن مناهج التعليم في المملكة، وإمكانية تعزيز حيثيات ومفاصل البرامج المتعلقة بذلك من تدريب واستقطاب وابتعاث يحقق الأهداف، ويعزز العلاقات بين البلدين.

// انتهى //

10:44ت م

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الرياض 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسالتقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم، السفير الصيني لدى المملكة تشن ويتشينغ.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة في المجالات العلمية، وسبل تطوير الدراسات والبحوث بين الجامعات السعودية والصينية وفق اتفاقيات مشتركة تعزز وتدعم خطة البلدين، وتحقق التكامل بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق التي تتبناها الحكومة الصينية.كما ناقش الجانبان مستجدات التوجه الجديد لإدراج اللغة الصينية ضمن مناهج التعليم في المملكة، وإمكانية تعزيز حيثيات ومفاصل البرامج المتعلقة بذلك من تدريب واستقطاب وابتعاث يحقق الأهداف، ويعزز العلاقات بين البلدين.// انتهى //10:44ت م0022

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