شكرا لقرائتكم ضبط 193 كرتونًا من الدجاج الفاسد قبل تسويقه في نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-04 ضبط 193 كرتونًا من الدجاج الفاسد قبل تسويقه في نجران متابعات الخليج 365 - واس ضبطت أمانة منطقة نجران أكثر من 193 كرتون دجاج مبرد فاسد، غير صالح للاستهلاك الآدمي، حيث كان مُعداً ومُجهزاً لتوزيعه وتسويقه على المستهلكين.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز بن رجا أن الفرق الرقابية بإدارته ضبطت أثناء جولاتها التفتيشية سيارة مكشوفة تقوم بنقل 193 كرتون دجاج مبرد بطريقة عشوائية ولا تتوافق مع الاشتراطات الصحية في النقل والتخزين، حيث جرى حجز السيارة المخالفة لتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، وإتلاف كامل الكمية المضبوطة بعد الكشف عليها من قبل المختصين.

وأكد حرص الأمانة على استمرار الجولات الرقابية التي تهدف للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المستهلكين، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن ملاحظاتهم من خلال رقم الطوارئ (940).









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 193 كرتونًا من الدجاج الفاسد قبل تسويقه في نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.