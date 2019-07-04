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2019-07-04 هنا أسعار الذهب اليوم الخميس متابعات الخليج 365 - الرياض سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 170.62 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 156.40 ريال. أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 149.29 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 127.96 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 99.53 ريال. Advertisements وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 85.31 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 5,306 ريالات، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,194 ريالًا.









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