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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتيْ جازان وعسير من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، تُصحَب بأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل في عسير: (أبها، وأحد رفيدة، والنماص، وبارق، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيد، وظهران الجنوب).
تشمل في جازان: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والطوال، وجازان، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب).
يوم ماطر في عسير وجازان.. التنبيه متقدم والرياح حاضرة وأتربة متوقعةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-04
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتيْ جازان وعسير من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، تُصحَب بأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل في عسير: (أبها، وأحد رفيدة، والنماص، وبارق، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيد، وظهران الجنوب).
تشمل في جازان: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والطوال، وجازان، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب).
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
08:47 AM
تدنٍّ في الرؤية الأفقية تبدأ الحالة الساعة التاسعة صباحًا وتتواصل للمساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتيْ جازان وعسير من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، تُصحَب بأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل في عسير: (أبها، وأحد رفيدة، والنماص، وبارق، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيد، وظهران الجنوب).
تشمل في جازان: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والطوال، وجازان، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب).
، يوم ماطر في عسير وجازان.. التنبيه متقدم والرياح حاضرة وأتربة متوقعة ،
المصدر : الخليج 365
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