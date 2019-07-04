دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الأمن العام: لا حج بلا تصريح.. ومنع المقيمين من دخول مكة حتى نهاية الموسم

أكد جهاز الأمن العام أنه لا حج بلا تصريح، مشيرًا إلى أن الأنظمة والتعليمات تقضي بمنع المقيمين بالمملكة من الدخول إلى العاصمة المقدسة، حتى نهاية موسم الحج.

وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، قال الأمن العام: تقتضي أنظمة وتعليمات الحج منع المقيمين بالمملكة من الدخول إلى العاصمة المقدسة، اعتبارًا من صباح يوم الجمعة 25/10/1440هـ حتى نهاية موسم الحج، مشيرًا إلى أنه يستثنى من هذه التعليمات من لديهم وثائق هوية تثبت إقامتهم بالعاصمة المقدسة، وكذلك المقيمون الحاصلون على تصاريح إلكترونية للدخول إلى العاصمة المقدسة خلال موسم الحج.

وأوضح الأمن العام أنه يتم الحصول على تصاريح دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة وفق الشروط المنظمة لذلك إلكترونيًّا عبر منصة «أبشر» للمقيمين من العمالة المنزلية بالعاصمة المقدسة، وعبر منصة «مقيم» للمقيمين المرتبطين بعقود عمل داخل الصمة المقدسة مع جهات أو هيئات حكومية أو خاصة أو شركات أو مؤسسات.

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وفي سياق ذي صلة أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، استقبال طلائع ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج، بدءًا من يوم غدٍ الخميس، فيما أعلنت هيئة الطيران المدني، أنّ المملكة تستقبل غدًا الخميس أولى رحلات موسم الحج لهذا العام، مشيرةً إلى تنفيذ خطة تشغيلية تستمر 75 يومًا، تصل فيها الرحلات إلى مطاري جدة والمدينة المنورة.

وعبر صفحتها على «تويتر» قالت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة: ابتداءً من غدٍ الخميس، غُرة ذو القعدة 1440هـ، المملكة تستقبل طلائع ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج عبر مطار المدينة ومطار جدة، والمستفيدين من مبادرة طريق مكة. وتتأهب طلائع الحجاج المستفيدون من مبادرة «طريق مكة» للانطلاق من مطارات خمس دول إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك حج 1440هـ.

وتعد مبادرة «طريق مكة» إحدى مبادرات برنامج «خدمة ضيوف الرحمن» الذي أطلقته القيادة السعودية كأحد برامج رؤية 2030، للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين. وأطلقت وزارة الداخلية السعودية المبادرة بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنفيذها لتيسير رحلة الحجاج إلى السعودية من خلال إنهاء إجراءات دخولهم عبر منافذ المغادرة في بلدانهم.