السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب شمال غرب جزيرة فانكوفر الكندية



سنغافورة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر شمال غرب جزيرة فانكوفر الكندية .

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 225 كيلومترًا شمال غرب بورت هاردي, مبينة لم يصدر أي تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) أو تقارير عن خسائر مادية أو بشرية.

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09:47ت م

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