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هبوط حاد في صادرات إيران النفطية
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت كبلر لبيانات الطاقة، ومقرها لندن، إن تشديد العقوبات الأميركية أدى إلى خفض حاد لصادرات إيران من النفط الخام في يونيو.
وأضافت أن واشنطن أنهت إعفاءات من العقوبات كانت ممنوحة لكبار المشترين التقليديين للخام الإيراني، لكن قلة من تلك الدول تواصل استيراد كميات كبيرة.
وبلغ إجمالي كميات النفط الخام التي حملتها إيران في نهاية يونيو 532 ألف برميل يوميًا فقط، ما يزيد عن 95% منها تُرك على متن سفن في الخليج شرقي الإمارات، مقارنة مع 984 ألف برميل يوميًا في مايو، بحسب رويترز.
واتجهت معظم الصادرات إلى تركيا والهند وبصفة خاصة الصين، التي تقول كبلر إنها استوردت 186 ألف برميل يوميًا.
وقدرت كبلر حجم صادرات إيران إلى الدول الثلاث بنحو 242 ألف برميل يوميا، مقارنة مع إجمالي صادرات قدره 300 ألف برميل يوميا، أو أقل، وفقًا لتقديرات مصادر في القطاع ومتتبعي حركة الناقلات والتي أوردتها رويترز في 24 يونيو.
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