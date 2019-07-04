2019-07-04

7 أسئلة وإجاباتها بشأن التدريب على رأس العمل والمكافأة ثلاثة آلاف ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، معلومات عن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، الذي يستهدف خريجي الجامعات السعودية والأجنبية سواء كانوا حديثي تخرج أو ِمن َمن سبق له العمل ولم يكن مسجًلً في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية الـ (6) أشهر السابقة لتسجيله في البرنامج كحد أدنى، حيث يتم تدريبهم على رأس العمل لدى المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة والمنظمات الدولية التي لها فروع بالمملكة.

ما نوع المنشآت التي تقوم بالتدريب في برنامج تمهير؟

يتم تقديم الفرص التدريبية من قِبل المؤسسات الحكومية والجهات الشبه الحكومية والمنشآت المتميزة من القطاع الخاص.

هل يوجد تأمين صحي للمتدرب؟

لا يوجد تأمين صحي للمتدرب، حيث إن التأمين الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” للمتدرب هو تأمين ضد أخطار العمل فقط.

هل توجد مكافأة مالية؟

نعم، حيث يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” مكافأة مالية شهرية مقدارها ثلاثة آلاف ريال لجميع المتدربين الذين يستوفون متطلبات البرنامج، ويحافظون على سجل ملائم لمعدل الحضور لدى المنشأة المدربة.

ما هي أسباب عدم صرف المكافأة؟

إذا تحققت أحد الأسباب التالية:

في حال كانت نسبة الحضور الشهري للمتدرب أقل من ٧٥٪ في دورة الدفع الشهرية.

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عدم وجود حساب مصرفي صالح (آيبان) باسم المتدرب.

في حال تم تأكيد الحضور بعد التاريخ المطلوب لتأكيد الحضور.

علماً بأنه في هذه الحالة سيتم ترحيل المكافأة للشهر الذي يليه وسيتم الصرف بأثر رجعي في حال كان حضور المتدرب 75% وأكثر.

في حال تم استبعاد أو انسحاب المتدرب خلال دورة الدفع الحالية.

هل توجد شهادة خبرة؟

نعم، وتكون مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

هل يجب إكمال الدورات التدريبية الإلكترونية؟

نعم، إن إكمال الدورات التدريبية الإلكترونية إلزامي حيث إنها تساهم في رفع المهارات.

ما هي حالات استبعادي من البرنامج؟

في حال تم تسجيل المتدرب في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية.

إذا كان حضور المتدرب أقل من 75% لدورتي دفع سواء كانت متتالية أو متفرقة.