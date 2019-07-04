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تنبيه مهم إلى جميع المرشحين والمرشحات لـ الوظائف التعليمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه المختص في شؤون المعلمين، محمد الزارع، تنبيهاً مهماً إلى جميع المرشحين والمرشحات لـ الوظائف التعليمية.
وأكد الزارع أنه يلزم للمرشحين الدخول على رابط نظام المقابلات: هنا والاستعلام عن نتيجة المطابقة والمقابلة الشخصية والتحقق من وجود النتيجة حيث ستظهر عبارة “مبروك لقد اجتزت المطابقة والمقابلة الشخصية”.
في سياق متصل، قال الزراع إن أي مرشح أو مرشحة لـ الوظائف التعليمية لم يستطع حجز موعد في نظام المقابلات لأي سبب فيلزمه الذهاب لإدارة التعليم التي ترشح فيها في فترة المقابلات المحددة حتى تتم المعالجة من قبلهم ولا تفوته المقابلة الشخصية، محذرًا من أن عدم حضور المقابلة هو عدول عن الترشيح.
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