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معلومات لا تعرفها عن ايفانكا ترامب بعد إثارتها الجدل في قمة العشرين

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2019-07-04

معلومات لا تعرفها عن ايفانكا ترامب بعد إثارتها الجدل في قمة العشرين

متابعات الخليج 365 - متابعة

أثارت ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي ومستشارته، حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بعد نشر شريط فيديو يظهرها وهي تحاول التدخل في حديث بين عدة قادة دوليين خلال قمة مجموعة العشرين.

وتتولى ايفانكا ترامب رسميًا، منصب مستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما اعتاد الأميركيون رؤيتها خلال الاجتماعات الحكومية أو في المكتب البيضاوي، لكن حضورها الكبير خلال اجتماعات الرئيس في اليابان، ولاحقا خلال القمة مع الزعيم الكوري الشمالي، يبدو أنه لم يلق القبول.

وكان ترامب أعلن في أبريل الماضي أنه يفكر في تعيين ابنته ايفانكا على رأس البنك الدولي أو سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

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وقال آنذاك في مقابلة مع مجلة “ذي اتلانتيك” إنها “دبلوماسية حقيقية” لكنه عدل عن قراره لكي لا يتهم “بالمحاباة”.

ايفانكا ترامب ولدت في 30 أكتوبر 1981 وهي سيدة أعمال أمريكية، وعارضة أزياء سابقة، وابنة الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة دونالد ترامب من زوجته عارضة الأزياء السابقة ايفانا.

ودخلت ايفانكا ترامب مدرسة شوت روزماري هول في ينغفورد، كونيتيكت، وكذلك مدرسة شابين في مدينة نيويورك، ودرست مدة عامين في جامعة جورجتاون، ثم انتقلت لكلية وارتون في جامعة بنسلفانيا—مدرسة والدها – بعد حصولها على بكالوريوس علوم الاقتصاد في عام 2004.

وتزوجت ايفانكا ترامب بجاريد كوشنر في 15 يوليو، 2009 مالك صحيفة نيويورك واتش، وأعلنت في نفس الشهر اعتناقها اليهودية، واتخذت الاسم العبري “يائيل”.

وفي 22 مايو 2017، سافرت إيفانكا ترامب وكوشنر أيضًا مع والدها في أول زيارة رسمية للاحتلال الإسرائيلي من قبل إدارة ترامب، وقام والدها بأول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي إلى الحائط الغربي (أثناء كونه في منصبه)، وزارت إيفانكا أيضًا نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست في القدس الغربية وكنيسة القيامة في حارة النصارى المسيحي بالبلدة القديمة في القدس خلال الرحلة.

 





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